Velenjčani in Šoštanjčani si lahko oddahnejo. Čeprav je bila zemljina pripeljana v Šaleško dolino z namenom, da se utrdi nasip med dvema jezeroma, Velenjskim in Šoštanjskim, brez ustreznega dovoljenja pristojnega ministrstva, je analiza stanja, ki jo je naročil velenjski Premogovnik, pokazala, da ta zemlja ni onesnažena. In to kljub temu, da je bila pripeljana iz Celja, z mesta, kamor so odložili s težkimi kovinami preveč onesnaženo zemljino, ki so jo lani zamenjali pri vrtcu na Hudinji. Analizo je izvedla družba Eurofins ERICo Slovenija, kjer so ugotovili, da so vrednosti vseh analiziranih parametrov nižje od predpisanih.

Vzorci tal niso oporečni

»Za morebitne nadaljnje ukrepe oziroma sankcije so pristojne inšpekcijske službe, saj se izdano okoljevarstveno dovoljenje nanaša le na zemeljski izkop, ki nastane na območju gradnje logističnega centra Arja vas,« pojasnjujejo v Premogovniku, kjer so se nemudoma odzvali na razkritje, da naj bi šlo za onesnaženo zemljino z območja celjskega vrtca. Zato so takoj naročili posnetek stanja. »Vzorčenje je bilo opravljeno 15. junija v skladu s pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja tal. Izvedeno je bilo do globine nasutja zemljine od dveh do 4,5 metra na štirih odvzemnih mestih, razporejenih na območju, kjer poteka nasipavanje zemeljskih izkopov. Skupno je bilo na vzorčnem mestu izkopanih 17 talnih profilov. Odvzeti pa so bili štirje sestavljeni vzorci tal,« še razkrivajo v Premogovniku.

Rezultati opravljenih analiz, primerjani s predpisom, ki ureja stanje tal po uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, pa so nižji od predpisane mejne vrednosti. »Tako je obravnavana zemljina z vidika vsebnosti onesnaževal primerna za vnos v tla na kmetijska zemljišča po tehnološkem postopku predelave odpadkov in izpolnjuje zahteve veljavnih uredb,« so še pojasnili v službi za odnose z javnostmi skupine velenjskega Premogovnika.