Briljantina (Grease) je eden najslavnejših muzikalov vseh časov, ti pa so zadnja leta postali vroča roba tudi na slovenskih odrih. Z žanrom so se že pred več kot desetletjem začeli pogumneje spogledovati v Mestnem gledališču ljubljanskem, zadnja leta pa mu uspeva tudi na komercialni ravni – zasluge lahko pripišemo predvsem producentu (in nekdanjemu smučarju) Juriju Franku in njegovi soprogi, nekdaj priljubljeni pevki Simoni Vodopivec Franko. Frankova produkcijska ekipa namreč večja prizorišča po Sloveniji z obiskovalci polni najučinkoviteje med vsemi. Na oder so med drugim postavili muzikalno različico Tavčarjeve romance Cvetje v jeseni, predstavo Moje pesmi, moje sanje in priredbo muzikala po predlogu Abbinih popevk Mamma mia!, ki si ga je pri nas v nekaj letih ogledalo več kot sto tisoč obiskovalcev.

Za letošnje poletje si je Frankova ekipa zastavila nov izziv – na oder so kljub medijsko odmevnim razprtijam s Špas teatrom postavili najslavnejši najstniški muzikal Briljantina, zgodbo, postavljeno v ameriško predmestje s konca petdesetih let dvajsetega stoletja. V izvirniku gre za gledališko predstavo ameriških avtorjev Jima Jacobsa in Warrena Caseyja, a večina jo pozna predvsem po filmski različici iz leta 1978, v kateri so glavni vlogi zaupali Johnu Travolti in Olivii Newton John.

Moška zasedba avtorjev in nepogrešljivi Smolej Frankova ekipa se je kot večkrat doslej povezala s Festivalom Ljubljana, zasedbo avtorjev pa z izjemo strokovne svetovalke Simone Vodopivec v celoti sestavljajo moški: popevke je za slovenski jezik priredil Tomaž Domicelj, prevod dialogov so zaupali knjižnemu prevajalcu, pisatelju in komiku Boštjanu Gorencu - Pižami, režijo srbskemu gledališkemu režiserju Jugu Radivojeviću in glasbeno vodstvo Patriku Greblu, trenutno vodji glasbene produkcije na RTV Slovenija, sicer pa avtorju mnogih festivalskih popevk. Briljantino so krstno uprizorili minuli petek, zaradi nepredvidenih arheoloških odkritij pa so premiero iz napovedanih Križank preselili v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma. Kot je na premieri pojasnil režiser Radivojević, so skušali s slovensko interpretacijo poudariti mladostniško energijo in jo prenesti v »zgodbo o tem, da združeni s skupnimi močmi lahko dosežemo vse«. Da slovenska različica Briljantine stavi na nostalgijo, je jasno že v uvodnem prizoru, ko se zasedba igralcev in plesalcev na oder primaje z berglami. Znajdemo se namreč na šestdeseti obletnici mature, nagovor pa zaupajo po vseh letih še vedno dežurnemu piflarju Evgenu (Gojmir Lešnjak - Gojc) in še kar živeči profesorici Lynchevi (Alenka Tetičkovič). Ko se zavrtimo nazaj v leto 1958, romanca med vzorno deklico Sandy (Saša Lešnjak) in odpadniškim frajerjem Dannyjem (Luka Markus Štajer) poteka po pričakovanjih – najprej je tu skladba o njenem in njegovem doživljanju poletne romance z naslovom Summer nights. Te so se v slovenskem jeziku iz poletnih spremenile v vroče noči, morda v znak spoštovanja do najslavnejše domače popevke. Glasbeno-plesne točke skozi predstavo postajajo vse bolj samozavestne in izvrstno koreografirane, med vpadljivejšimi pa velja izpostaviti uprizoritev popevke Blisk mastni (v izvirniku Grease lightning) pa tudi točko Šolo pustila (Beauty school dropout). Za sanjsko sekvenco na kotalkah so v vlogi angela varuha ene od junakinj angažirali igralca Uroša Smoleja, ki nas z glasovno in tudi siceršnjo odrsko karizmo spet opominja, da je za slovenske muzikale to, kar je Meryl Streep za hollywoodski film – resnično ne bi imeli nič proti, če se pojavi prav v vsakem.