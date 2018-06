Z zvokom nad Bežigrajčane

Popolnoma se strinjam z mnenjem g. Bertonclja v pismu z zgornjim naslovom (Dnevnik, 29. junija). Bežigrajčani smo že več let žrtve neznosnega hrupa, ki ga ustvarjajo razni škisovci, aktualovci, tuševci in podobni. Ob tem početju jim ob strani stoji upravna enota, ki izdaja dovoljenja za te prireditve. Uradniki, ki izdajajo dovoljenja, se ne zavedajo, kaj pomeni hrup ob 2. uri ponoči, ne zavedajo se, da mora marsikdo v petek neprespan v službo, otroci v šolo ali vrtec, medtem ko študentarija zdravi mačka. Isto velja za roštiljado in Tušev tek (res je zdravo teči in potem vso noč piti). Poleg tega še danes prireditveni prostor ni počiščen. Na vsakem koraku so ostanki plastike, steklenic in druge umazanije. Res lep zgled za najlepše mesto na svetu, če se šalimo.