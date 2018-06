Zadrsko sodišče je določilo 30 dni preiskovalnega pripora za 25-letnega britanskega državljana Douglasa Cana, ki ga sumijo umora svojega 26-letnega rojaka Uga Wilsona in poskusa umora še enega 26-letnega Londončana pred nočnim klubom na plaži Zrće v Novalji na otoku Pagu v sredo. Osumljenca so prijeli v četrtek pri pregledu osebnih dokumentov na splitskem letališču, ko je poskusil zapustiti Hrvaško. Cane je poskusil prelisičiti hrvaške policiste in si je med pobegom s kraja zločina postrigel goste črne lase ter pobril glavo, a so bile poteze njegovega obraza, ki so ga med tragičnim dogodkom posnele nadzorne kamere, dovolj jasne, da so policisti nedvomno prepoznali napadalca. Preiskovalni pripor so določili zaradi nevarnosti, da bi znova pobegnil ter vplival na priče in dokaze.

Hrvaški mediji so poročali, da je bil umorjeni Wilson v Veliki Britaniji obsojen na 27 mesecev zapora zaradi ropov trgovin s tehničnimi napravami. Preden je končal v zaporu, je v letih 2012 in 2013 s prijatelji oropal več kot 40 trgovin. Posebej so bili osredotočeni na najdražje mobilne telefone, škoda med kaznivimi dejanji pa je bila ocenjena na pol milijona funtov.

Hrvaška policija navaja, da niso našli noža, s katerim je Cane do smrti zabodel Wilsona in huje ranil njegovega prijatelja, ki je še vedno na kirurškem oddelku v zadrski bolnišnici in ni več v smrtni nevarnosti.

Policija ni potrdila ugibanja, da je šlo za obračun dveh skupin Britancev, ki sta prodajali mamila med festivalom elektronske glasbe Hideout. Župan Novalje Anto Dabo pa je prepričan, da je šlo za spopad med tolpami, ki vsako leto prihajajo na Pag, ne zato, da bi se zabavale na festivalu, temveč da bi služile s prodajo mamil. Trdi, da je med najbolj priljubljenimi mamili smejalni plin v ampulah, ki v nasprotju z Britanijo na Hrvaškem še ni prepoznan kot prepovedana droga. Poudarja, da je varnost v Zrćah dobra in da na tragični dogodek niso mogli vplivati, a razmišljajo, da bi se za prihodnje leto zahvalili organizatorjem festivala Hideout, ne glede na prihodke obiskovalcev, ki jih je bilo letos okoli 20.000, največ Britancev.