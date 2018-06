Iščejo tudi predrzneža, ki je malo pred drugo popoldne s klopce v parku ob koprski tržnici izmaknil torbico. Lastnico, ki jo je tja odložila, je olajšal za 500 evrov. Policisti prosijo morebitne priče ali osebe, ki bi o tatvini ali tatu lahko povedale kaj koristnega, da pokličejo na 113 oziroma anonimni telefon 080 1200 ali pa se zglasijo na najbližji policijski postaji. Za zdaj se ve, da je bil kradljivec star od 20 do 25 let, visok 180 centimetrov, športne postave in svetlih kratkih las. Oblečen je bil v črno majico in kratke črne hlače, obut pa v bele športne copate.

So pa že našli najstnika, ki je ob 7.30 na Škofijah večkrat udaril domačina, mu iz hlač ukradel denarnico in zbežal. Slabi dve uri pozneje so ga prijeli v bližini tamkajšnje osnovne šole. Gre za 19-letnega državljana Srbije, ki stanuje na območju Ljubljane. mfr