Stoltenberg je prepričan, da bodo voditelji držav zveze Nato na vrhu, ki bo 11. in 12. julija v Bruslju, Makedonijo pozvali k začetku pristopnih pogajanj. Takoj ko bo Skopje končalo vse postopke glede spremembe imena države, pa se bo lahko Makedonija priključila organizaciji, še navaja generalnega sekretarja makedonska tiskovna agencija Mia.

»Vrata Nata so vam odprta, sedaj ste na pragu,« je dejal Stoltenberg.

Zaev je ob tem izrazil prepričanje, da bo Makedonija postala 30. članica zveze Nato.

Vlada bo sklicala referendum za spremembo ustave

V skladu s sporazumom, ki naj bi razrešil 27 let star spor med Makedonijo in Grčijo ter odprl pot Skopju v EU in Nato, se bo Makedonija po novem imenovala Severna Makedonija. Zato je sicer potrebna sprememba ustave, kar lahko nacionalistična makedonska opozicijska stranka VMRO-DPMNE blokira. Vlada namerava najprej sklicati referendum o imenu in tako konservativno opozicijo prisiliti v privolitev v spremembo ustave, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. Referendum bo predvidoma septembra ali oktobra.