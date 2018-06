Luka Koper bo v skladu s sprejetim sklepom dividende izplačala 31. avgusta. SDH, ki v svojem imenu in v imenu države upravlja z 62,13-odstotnim deležem Luke Koper, bo tako prejel za 10,7 milijona evrov dividend. Med večjimi lastniki sta sicer še Kapitalska družba (4,98 odstotka) in Mestna občina Koper (3,14 odstotka).

V SDH so prepričani, da Luka Koper lahko izplača višje dividende, kot pa sta predlagala uprava in nadzorni svet. »Glede na finančni položaj družbe in s ciljem stabilnosti dividendne donosnosti za delničarje menimo, da družba lahko izplača višje dividende, pri tem pa zagotavlja izvajanje vseh projektov,« je menila predsednica uprave SDH Lidija Glavina.

Bilančni dobiček Luke Koper za leto 2017 znaša 17,26 milijona evrov. Od tega se bo za izplačilo dividend namenilo 17,22 milijona evrov, preostalih 41.911 evrov pa bo ostalo nerazporejenih. Delničarji so nasprotni predlog, ki ga je v enakem besedilu kot SDH vložilo tudi društvo Mali delničarji Slovenije, podprli z 96,9-odstotno večino.

Predlog uprave in nadzornega sveta, naj se lastnikom izplača zgolj 14,7 milijona evrov, preostalih 2,56 milijona evrov pa ostane nerazporejenih, kar bi pomenilo dividende v višini 1,05 evra bruto, tako ni prišel na vrsto za glasovanje.

Izglasovanje višjega zneska dividend po besedah predsednika uprave Dimitrija Zadela ne bi imelo vpliva na poslovanje. »Delničarji bodo zadovoljni, ne pomeni pa to ropanja podjetja,« je po skupščini dejal za STA.

V letu 2017 rekordni dohodki Skupina Luka Koper je v letu 2017, ki je minilo v luči praznovanja 60. obletnice delovanja pristanišča, ustvarila 211,4 milijona evrov prihodkov, kar je šest odstotkov več kot leto prej. To je nov rekord, je zbranim na skupščini povedal Zadel, ki je svoj položaj prevzel tik pred koncem lanskega leta. Prav tako se je za šest odstotkov na 23 milijonov ton povečal obseg pretovorjenega blaga. Se je pa zmanjšal čisti dobiček, in sicer je bil s 35 milijonov evrov za 21 odstotkov manjši kot leta 2016.