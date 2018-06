Dejan Kovač: Nauki iz Trumplandije

Ker v zadnjih 12 mesecih ni bilo napredka pri temah, kot so raketna obramba in nadzor nad oboroževanjem, trgovina in komercialni odnosi, globalna varnostna vprašanja ter človekove pravice in civilna družba, smo rusko vlado obvestili, da je po našem prepričanju konstruktivneje preložiti srečanje na vrhu, dokler ne bomo imeli pri naši skupni agendi več rezultatov.« Diplomatska latovščina je iz Bele hiše v začetku avgusta leta 2013 Moskvi sporočala, da so meddržavni odnosi na psu in da se Barack Obama nima kaj pogovarjati z dobro leto dni prej znova izvoljenim ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.