Kdaj bo dan lenobe dela prost dan?

Jutri, 1. julija, je pomemben dan. Slavimo mednarodni dan zadrug. Prva sobota v juliju je sicer že od leta 1923 posvečena zadrugam, kakor je določila Mednarodna zadružna zveza, leta 1992 pa so ta dan kot zadružni dan potrdili tudi Združeni narodi. Toda to še zdaleč ni edino, kar svet obhaja prvega julija. To je tudi dan poštne številke, kar lahko proslavimo tako, da si zapomnimo tri poštne številke, pa tudi dan strašil, kateremu v čast bi morali na polju hitro ustvariti strašilo, in dan šal, ki se slavi z dobro šalo. Za nameček pa še dan reggaeja, kar menda še posebno bučno slavijo v jamajškem Kingstonu, v Ljubljani pa si lahko zavrtimo vsaj eno pesem Boba Marleyja.