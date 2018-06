Dušan Keber: Levo in desno v zdravstvu

Pri strankah, ki nameravajo oblikovati prihodnjo vlado, bi moralo državljane zanimati, v čem so si njihovi programi podobni in v čem se razlikujejo – še zlasti zato, ker izhajajo iz različnih delov političnega spektra. No, o nekaterih razlikah same nenehno govorijo, saj z njihovo pomočjo privezujejo nase posamezne dele volilnega telesa. Vemo, kaj si mislijo o polpretekli zgodovini, samskih ženskah, istospolnih družinah, beguncih in konoplji za rekreativno uporabo. Ampak ali ne bi bilo najmanj toliko pomembno, da bi natančno poznali njihove namene na področju zdravstva? Povprečen volilec v njihovih obljubah ne vidi razlik: vse stranke bodo odpravile čakalne dobe, obvladale korupcijo in naredile zdravstvo bolj kakovostno, učinkovito ter prijazno do ljudi.