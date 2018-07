Ko so njegovi starši iz Sydneyja pripotovali k sinu, so ga našli v komi. Doživel je možgansko kap. Upanja zanj ni bilo več. Preden so se starši odločili, kdaj bodo odklopili medicinske aparature, so zdravnikom sporočili še eno izmed njegovih želja. Phillip je namreč v poprejšnjih pogovorih s starši odkrito povedal, da želi po smrti donirati svoje telo medicini. Starši so se odločili njegovo željo izpolniti in so sinovo telo prepustili kitajskim pacientom.

Tako je postal prvi tuji donator organov v 13-milijonskem Chongqingu in nasploh sedmi tujec, ki je svoje telo zapustil v plemenite namene kitajskim pacientom. Njegova dobrosrčnost je Kitajce močno ganila. Preden so umrlemu Avstralcu zdravniki odvzeli ledvici, jetra in roženici, so se mu v znak spoštovanja globoko priklonili. Še zdaleč ni samoumevno, da se ljudje odločijo za donacijo organov po svoji smrti.

Tudi na Kitajskem donatorjev primanjkuje, čeprav se je lani število donatorjev povečalo za 25 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom; 5148 ljudi je namreč svoje posmrtne ostanke z okoli 16.000 odvzetimi organi prepustilo kitajski medicini. Na kitajskih spletnih omrežjih so Hancocka ljudje začeli opisovati kot junaka in angela, ki jim bo večno ostal zasidran v spominu. Vsi Hancockovi odvzeti organi so že dobili nove lastnike. Oče pokojnega Phillipa je na dejanje svojega sina zelo ponosen.