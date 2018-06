Še bolj pomembna pa utegne postati zaradi obvladovanja migracij, saj se pojavlja kot ena izmed potencialnih držav, v katerih bi Evropska unija utegnila graditi platforme za izkrcavanje na Sredozemskem morju rešenih migrantov. Že zdaj je Alžirija tranzitna država za migrante, ki prek Nigra na obale Sredozemlja prihajajo iz podsaharske Afrike.

Oblast predsednika Abdelaziza Bouteflike z migranti ne ravna v rokavicah. Vse, ki jih prestrežejo pri prečkanju Sahare na svojem ozemlju, nemudoma odslovijo nazaj v Niger. In to na nehuman način, ki je terjal neznano število žrtev. Kaj naredijo? Kot so pri svojem raziskovanju ugotovili novinarji AP, o nečloveškem ravnanju alžirskih oblasti pa je poročala že Mednarodna organizacija za migracije (IOM), prestrežene migrante varnostne sile preprosto obkolijo, jih naložijo na avtobuse in odpeljejo proti meji z Nigrom.

Moške, ženske in otroke odložijo na tako imenovani »točki nič« sredi puščave in jim pokažejo smer proti meji. Po peklenski vročini, kjer temperature dosegajo tudi petdeset stopinj Celzija, se ljudje podajo na več kot desetkilometrsko prečkanje sipin. Cilj tavajočih je majhen zaselek na nigrskem ozemlju. V Asamaki, edinem uradnem mejnem prehodu vzdolž 950-kilometrske meje z Nigrom, tiste, ki jim uspe najti pot, čaka prva pitna voda. Koliko ljudi je v več letih, odkar Alžirija izvaja takšno prakso nasilnega vračanja, umrlo v tamkajšnji puščavi, ne ve nihče.

Migranti, ki se vrnejo v Niger, poročajo o truplih v puščavi in o ljudeh, ki so zašli, pa jih pozneje nihče več ni videl. Po ocenah nevladnih organizacij je Niger takšna vračanja zelo okrepil tudi zaradi dogovarjanja z Evropsko unijo. V nigrski vladi vse obtožbe zavračajo.