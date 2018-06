Dogovor o lajšanju grškega dolžniškega bremena, ki so ga Atene nedavno sklenile z evropskimi partnericami, je občutno izboljšal vzdržnost grškega dolga na srednji rok. A dolgoročni obeti ostajajo negotovi, je v osnutku poročila zapisal sklad.

Ministri območja z evrom so prejšnji teden dosegli dogovor o podaljšanju ročnosti velikega dela grškega dolga za 10 let. V zameno je Grčija obljubila, da bo njen primarni proračunski presežek, torej brez upoštevanja obresti, do leta 2022 znašal 3,5 odstotka, do leta 2060 pa 2,2 odstotka bruto domačega proizvoda.