Kot je po pogovorih povedal vodja pogajalske skupine LMŠ Brane Kralj, je bilo danes govora predvsem o vsebini. »Dotaknili smo se glavnih izzivov, ki so pred nami,« je dejal Kralj in pojasnil, da so pregledali vse glavne tematske sklope ter predloge, ki so jih na željo predsednika LMŠ Marjana Šarca posredovale stranke.

O »konkretnih vmesnih rezultatih« Kralj ni želel govoriti, »da ne bi motili delovnega procesa«, je pa napovedal, da bodo pogovore v prihodnjih dneh intenzivno nadaljevali. Pričakovati je, da se bodo v nadaljevanju delovne skupine pogovarjale ločeno o vsebinah posameznih resorjev.