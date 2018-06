»Globoko me skrbijo način in ostrina aktualnih sporov. Rane, ki so si jih drug drugemu zadali z javnimi izjavami, se bodo le s težavo zacelile,« je v pogovoru za današnjo izdajo časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal Steinmeier. S sporom okoli »dejansko rešljivih težav migracijske politik« se je prikrilo veliko tistega, kar se je v prvih stotih dnevih te vlade spravilo v tek, je dodal nemški predsednik, nekdanji zunanji minister iz vrst socialdemokratov.

V nemški vladi so se v zadnjih tednih prerekali okoli sekundarnih migracij. Notranji minister Horst Seehofer, ki prihaja iz bavarske Krščansko socialne unije (CSU), je zagrozil, da bo z julijem odredil, da se prosilce za azil, ki so bili že registrirani v drugi članici EU, zavrne že na nemški meji, če kanclerki Angeli Merkel ne bo uspelo doseči ustreznega dogovora o azilni politiki na ravni EU. Vrh EU je sicer v četrtek dosegel dogovor o zajezitvi migracij, a za zdaj pa po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni jasno, ali bo zadovoljil Seehoferja.