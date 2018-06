Tako rezultatsko slabo afriškim ekipam ni šlo vse od leta 1982, kljub temu da njihova raven igre temu ne pritrjujejo nujno. Opazen je bil namreč napredek, ki je bil nenazadnje viden na tekmah proti bolj uveljavljenim reprezentancam. Bo pa očitno potreben drugačen pristop k velikim tekmovanjem, saj zgodovina SP jasno kaže, da je le trem afriškim ekipam uspelo priti do četrtfinala; Kamerun leta 1990, Senegal leta 2002 in Gana leta 2010.

Didier Drogba, nekdanji afriški zvezdnik in član reprezentance Slonokoščene obale na treh SP, za katero je na 104 tekmah zadel 65-krat, je izkupiček afriških ekip v Rusiji označil »za velik korak nazaj«.

»Afrika bo nekoč uspešna, toda še enkrat moramo razmisliti, kako pristopiti k velikim tekmovanjem,« je za BBC dejal legenda angleškega Chelseaja in pozval afriške reprezentance k boljši strukturi ekip in boljšemu načrtovanju, saj so le tako lahko uspešne proti evropskim in južnoameriškim tekmecem.

V Rusiji se je namreč zgodilo, da so bili Egipt, Maroko in Tunizija brez možnost za izločilne boje še preden se je začel zadnji krog. Nigerija je ostala praznih rok v zadnjih minutah tekme proti Argentini, najbolj nesrečno pa se je poslovil Senegal, ki je izpadel zaradi dveh kartonov več od Japonske.