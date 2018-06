»Trenutno smo v fazi pogajanj s potencialnimi izvajalci. Želja je, da se gradnja začne v najkrajšem možnem času. Vsekakor pa pred koncem poletja,« je za STA povedal Mandarić, potem ko je v sredo sodišče ugotovilo, da lahko njega družba Domus Aurea – Zlata hiša vpiše lastninsko pravico nad nepremičninami.

Potrdil je, da se bo gradnja nadaljevala po obstoječem gradbenem dovoljenju. »Vse predvidene spremembe se nanašajo na zahtevan najvišji bivalni standard objekta in na gradbeno dovoljenje nimajo vpliva,« je pojasnil.

S prodajo stanovanj še niso začeli

S prodajo stanovanj še niso začeli, ker želijo najprej nadaljevati gradnjo. Je pa interes že sedaj velik, je povedal Mandarić. Po kakšnih cenah bi lahko prodajali nadstandardna stanovanja, še ni mogel povedati: »Cena bo primerna standardu, ki ga želimo doseči.«

Pričakuje, da bo objekt zaključen in predan uporabnikom konec poletja 2019.

V stavbi s tremi kletmi, pritličjem, šestimi nadstropji in mansardo 14 nadstandardnih stanovanj, 11 poslovnih prostorov in 85 parkirnih prostorov. Doslej so bile zgrajene kletne etaže, pritličje ter prvo in del drugega nadstropja.

Mandarić je imel v stečaju družbe Hiša 8, iz katerega je kupil objekt, na tem premoženju ločitveno pravico na prvem mestu. Terjatve je prek svojega podjetja MM Investicije kupil od družbe TCK.