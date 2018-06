Federal Reserve je preverjala, kako bi večje banke vzdržale novo resno recesijo. Prvi krog testov pred tednom dni so prestale vse, drugi, malce težji krog, ki je ugotavljal, kako bodo kapitalski načrti bank vzdržali resne preizkušnje, pa je bil prevelika ovira za Deutsche bank USA.

Vse teste so med drugim prestale banke kot so JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, PNC, U.S. Bancorp in druge. Goldman Sachs in Morgan Stanley pa ne smeta povečati distribucije kapitala v večji meri kot lani. Vse ostale lahko porabijo več za odkup lastnih delnic, za izplačilo dividend in druge namene.

Deutsche Bank USA, ki ima 133 milijard dolarjev premoženja, pa ima ključne pomanjkljivosti v nadzoru nad kapitalskim načrtovanjem in v napovedovanju prihodka ali izgube pod stresom. Zaradi tega bo morala banka bistveno povečati investicije v tehnologijo, delovanje in upravljanje s tveganji.

Delnice Deutsche bank so se v Frankfurtu letos pocenile že za 43 odstotkov. Banka je aprila na hitro izvedla nekaj zamenjav v vodstvu, ker že tri leta zapored ustvarja izgubo.

Potem je sporočila, da bo skrčila svoje globalne investicijske dejavnosti in se ponovno osredotočila na Evropo. Njeno finančno zdravje je pod drobnogledom vse odkar ji je bonitetna hiša S&P znižala oceno in postavila pod vprašaj načrt banke, da se vrne k dobičku.