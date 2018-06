Ramosa je policija aretirala med napadom, vendar ni bil preveč zgovoren, poleg tega pa si je pred zločinom uničil prstne odtise in ga niso mogli hitro identificirati. Uporabili so tehnologijo za prepoznavanje obraza. Njegovo fotografijo so dali v različne baze podatkov, od kriminalnih kartotek do potnih listov in vozniških dovoljenj.

Televizija CBS poroča, da Ramos stanuje v Marylandu, njegov twitter pa je poln jeze in groženj časopisu. Leta 2011 je priznal krivdo za kriminalno nadlegovanje ženske, o čemer je poročala ena od izdaj časopisa. Zgodba opisuje izpoved ženske, ki jo je Ramos več mesecev nadlegoval po internetu in v živo, dokler ga ni prijavila policiji.

Ramos je začel proti časopisu tvitati nekaj mesecev po priznanju krivde za nadlegovanje, julija 2012 pa je vložil tožbo proti časopisu zaradi obrekovanja. Sodišče je tožbo zavrglo kot povsem neutemeljeno. Sodnica Maureen Lamasney je pri tem povedala, da nekateri pričakujejo, da morajo mediji o njih poročati le v najlepši luči, vse, kar je časopis pisal o njem, je bila pač resnica.

Žrtve so bile premišljeno izbrane Ramos je v četrtek vstopil v poslopje časopisa in začel streljati s puško. Policija pravi, da je iskal tarče in dobro vedel, na koga bo streljal. Pobil je pet ljudi, dve osebi pa sta bili lažje ranjeni. Policija je objavila imena žrtev. To so urednica posebnih izdaj Wendi Winters, novinar John McNamara, urednik Gerald Fischman, pomočnica prodaje Rebecca Smith in pomočnik urednika ter kolumnist Rob Hiaasen. Slednji je brat slavnega ameriškega romanopisca Carla Hiaasena s Floride. Priče pravijo, da je napadalec prenehal streljati, še preden je prišla policija, ki je posredovala izjemno hitro. Prva patrulja je bila na kraju dogajanja v minuti po prvih strelih. Ramos je imel pri sebi tudi dimne bombe in šok granate. Vršilec dolžnosti policijskega šefa okrožja Anne Arundel, kamor spada Annapolis, Bill Krampf je na novinarski konferenci dejal, da je šlo za merjen napad na časopis Capital Gazette.

Po napadu policija zaščitila objekte drugih večjih medijev Še ko so razne policijske agencije posredovale v Annapolisu in iz poslopja evakuirale 170 ljudi, se je newyorška policija odločila, da za vsak primer posebej zaščiti objekte večjih medijev v mestu. Motiv napada v Annapolisu namreč ni bil znan, v ZDA pa trenutno vlada zelo napeto ozračje, ki ga povzročajo komentatorji in politiki na čelu s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Ta je medije in novinarje večkrat označil za sovražnike ameriškega ljudstva, nazadnje pred dvema tednoma na twitterju. Dva dni pred napadom je desničarski provokator in podpornik Trumpa Milo Yiannopoulos svoje sledilce na družabnih medijih pozval, naj streljajo na novinarje. Po napadu je dejal, da ničesar ne obžaluje, za napačno razumevanje izjave pa so krivi novinarji, ki niso dojeli, da se je le šalil. Nato pa novinarje spet opredelil kot golazen in izrazil mnenje, da je napad izvršil dementni levičar.