Pravila so zapisana zato, da se jih spoštuje, čeprav obstajajo tudi takšna, ki jih le redki poznajo in se še redkeje uporabljajo. Tako se je na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji v skupini G primerilo, da sta bili reprezentanci Japonske in Senegala izenačeni po tako rekoč vseh parametrih, zato je potnika v osmino finala odločil boljši tako imenovani ferplej, po katerem so azijski nogometaši napredovali zavoljo manjšega števila rumenih kartonov. Tekma med Kolumbijo in Senegalom je bila sicer izenačena, edini gol pa je v 74. minuti dosegel Yerry Mina. Za Kolumbijo je štela zgolj zmaga, Senegalcem bi zadostovala že točka. »Ponosen sem na svoje fante in delo, ki so ga opravili. Kljub temu odhajamo domov. Takšno je pač življenje. Točke v skladu s tako imenovanim ferplejem so del pravil, ki jih je treba spoštovati. Raje bi videl, da bi izgubili na drugačen način. Žal mi je, da v prvem polčasu, ko smo nadzorovali tekmo, nismo zabili gola. Sem razočaran, saj so se fantje trudili, da bi maksimalno zastopali svojo državo. Še naprej jih bom podpiral, prepričan sem, da je pred njimi svetla prihodnost,« je bil prepričan Aliou Cisse, selektor Senegala.

Tudi na drugi tekmi med Japonsko in Poljsko so gledalci videli le en gol, ki ga je v 59. minuti dosegel Filip Bednarek. Toda Poljaki, ki so bili pred začetkom prvenstva tihi favoriti skupine G, so možnosti za morebitno napredovanje zapravili s porazoma proti Senegalu in Kolumbiji. »Pred tekmo smo bili soočeni z upravičenimi kritikami, zato smo bili nadvse čustveni. Na prvih dveh tekmah smo bili neuspešni in posledično močno razočarani, ker smo izgubili vse upe, da še lahko napredujemo iz skupine. Zmage proti Japonski smo seveda veseli, ne samo nogometaši, temveč tudi vsi navijači, a vendarle smo od svetovnega prvenstva pričakovali več,« je bil realen poljski selektor Adam Nawalka. Ker so Japonci imeli manj kazni, in sicer 4, Senegal pa 6, so si v triminutnem sodniškem dodatku žogo podajali ob sredinski črti, Poljaki pa jih sploh niso napadali. Po sodnikovem zaključnem pisku so si Japonci, ki so ves čas spremljali potek druge tekme, navdušeno planili v objem.

V skupini H je bilo vse odločeno še pred zadnjim krogom, saj sta si tako Anglija kot Belgija osmino finala že priigrali. Reprezentanci sta se tako pomerili za prvo mesto v skupini, ki je po golu Adnana Januzaja v 51. minuti pripadlo Belgijcem. Rdeči vragi se bodo v izločilnih bojih pomerili z Japonci, medtem ko Angleže čaka obračun s Kolumbijo.

Na drugi tekmi večera je Tunizija dosegla pirovo zmago proti Panami, od katere je bila boljša z 2:1. Za Tunizijce je bila to sicer sploh prva zmaga na mundialu po kar 40 letih.

Pari osmine finala, jutri ob 16. uri: Francija – Argentina, ob 20. uri: Urugvaj – Portugalska, nedelja ob 16. uri: Španija – Rusija, ob 20. uri: Hrvaška – Danska, ponedeljek, 2. 7., ob 16. uri: Brazilija – Mehika, ob 20. uri: Belgija – Japonska, torek, 3. 7., ob 16. uri: Švedska – Švica, ob 20. uri: Kolumbija – Anglija.

Skupina H 1. krog: Belgija – Panama 3:0, Tunizija – Anglija 1:2, 2. krog: Belgija – Tunizija 5:2, Anglija – Panama 6:1, 3. krog: Belgija – Anglija 1:0, Panama – Tunizija 1:2. 1. Belgija 3 3 0 0 9:2 9 2. Anglija 3 2 0 1 8:3 6 3. Tunizija 3 1 0 2 5:8 3 4. Panama 3 0 0 3 2:11 0

Skupina G 1. krog: Kolumbija – Japonska 1:2, Poljska – Senegal 1:2, 2. krog: Japonska – Senegal 2:2, Poljska – Kolumbija 0:2, 3. krog: Japonska – Poljska 0:1, Senegal – Kolumbija 0:1. 1. Kolumbija 3 2 0 1 5:2 6 2. Japonska 3 1 1 1 4:4 4 3. Senegal 3 1 1 1 4:4 4 4. Poljska 3 1 0 2 2:5 3

Panama – Tunizija 1:2 (1:0) Skupina H, 3. krog. Strelci: 1:0 Meriah (33/ag), 1:1 Ben Jusef (51), 1:2 Khazri (66). Mordovia Arena v Saransku, gledalcev 37.168, sodnik: Shukralla (Bahrajn), rumeni kartoni: Avila, Gomez, Tejada; Sasi, Badri, Čalali. Panama: Penedo, Machado, R. Torres (od 56. Tejada), Escobar, Ovalle, Gomez , Avila (od 81. Arroyo), Godoy, Barcenas, Rodriguez, G. Torres (od 46. Cummings), selektor: Gomez. Tunizija: Balbouli, Naguez, Bedoui, Meriah, Haddadi, Škiri, Sasi (od 46., Badri), Čalali , Ben Jusef, Sliti (od 77. Khalil), Hazri (od 88. Srarfi), selektor: Maâloul. Igralec tekme: Fahredin Ben Jusef (Tunizija). Streli v okvir gola: 4:7, mimo gola: 4:4, blokirani streli: 1:4, streli v vratnico: 0:0, koti: 0:6, prepovedani položaji: 4:1, prekrški: 18:19, vse podaje: 284:629, točne podaje: 219:548, točnost podaj (v odstotkih): 77:78, pretečeni kilometri: 102:107, posest žoge (v odstotkih): 36:64.

Anglija – Belgija 0:1 (0:0) Skupina H, 3. krog. Strelec: 0:1 Januzaj (51). Stadion Kaliningrad, gledalcev 33.973, sodnik: Skomina (Slovenija), rumena kartona: Tielemans, Dendoncker. Anglija: Pickford, Stones (od 46. Maguire), Jones, Cahill, Alexander-Arnold (od 79. Welbeck), Rose, Dier, Delph, Loftus-Cheek, Vardy, Rashford, selektor: Southgate. Belgija: Courtois, Boyata, Dendoncker, Vermaelen (od 74. Kompany), Chadli, Dembele, Fellaini, T. Hazard, Tielemans, Batshuayi, Januzaj (od 86. Mertens), selektor: Martinez. Igralec tekme: Adnan Januzaj (Belgija). Streli v okvir gola: 1:4, mimo gola: 7:4, blokirani streli: 5:7, streli v vratnico: 0:0, koti: 7:2, prepovedani položaji: 3:1, prekrški: 11:14, vse podaje: 494:561, točne podaje: 425:492, točnost podaj (v odstotkih): 86:88, pretečeni kilometri: 109:106, posest žoge (v odstotkih): 48:52.

Japonska – Poljska 0:1 (0:0) Skupina G, 3. krog. Strelec: 0:1 Bednarek (59). Arena Volgograd, gledalcev 42.189, sodnik: Sikazwe (Zambija), rumeni karton: Makino. Japonska: Kavašima, Nagatomo, Makino, Jošida, H. Sakai, Šibasaki, Jamaguči, Usami (od 55. Inui), Okazaki (od 47. Osako), G. Sakai, Muto (od 82. Hasebe), selektor: Nišino. Poljska:Fabianski, Bednarek, Glik, Bereszynski, Goralski, Krychowiak, Jedrzejczyk, Kurzawa (od 79. Peszko), Grosicki, Lewandowski, Zielinski (od 79. Teodorczyk), selektor: Nawalka. Igralec tekme: Filip Bednarek (Poljska). Streli v okvir gola: 3:2, mimo gola: 4:5, blokirani streli: 3:4, streli v vratnico: 0:0, koti: 5:7, prepovedani položaji: 1:0, prekrški: 7:11, vse podaje: 486:440, točne podaje: 405:361, točnost podaj (v odstotkih): 83:82, pretečeni kilometri: 83:80, posest žoge (v odstotkih): 54:46.