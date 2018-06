Napovedi so bile smele, želja velika. A v postavah, kakršni sta bili sinoči v Stožicah, je realnost pač takšna, da je imel španski selektor Sergio Scariolo na voljo precej kakovostnejšo zasedbo od Rada Trifunovića, kar se je potrdilo tudi na parketu. Gostje so tako v prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo s peto zmago ohranili stoodstotni izkupiček, medtem ko mora Slovenija ob dveh uspehih in treh porazih v nedeljo ob 20. uri v Stožicah nujno ugnati Črno goro, če želi v drugem delu še realno upati na nastop na turnirju najboljših reprezentanc prihodnje leto na Kitajskem.

Novoustanovljene reprezentančne kvalifikacije Mednarodne košarkarske zveze Fiba so se sinoči vnovič izkazale za povsem nesmiselne. Številni strokovnjaki so opozarjali na problem, da je tretje okno v datumih, ko večina igralcev že nekaj časa počiva po končani sezoni in da bodo na tekme prišli brez tekmovalne forme. To se je v Stožicah potrdilo, saj so tako slovenski kot španski košarkarji ogromno grešili pri metih, delali številne napake, težave pa so jim predstavljali že prosti meti in polaganja. Kljub temu da je dan pred tekmo Slovenija ostala brez morda najpomembnejšega posameznika Gašperja Vidmarja in se v obračun s Španijo zato podala kot izrazit avtsajder, se je v prvem polčasu hrabro borila. Ogromno želje je kazal predvsem Jaka Blažič, s klopi pa je dodatno energijo vnesel Vlatko Čančar, a je manjkal doprinos Klemna Prepeliča, ki je povsem iz forme, edinega preostalega centra Žige Dimca in Alekseja Nikolića. Čeprav je izjemna borba Slovencev na začetku še dajala rezultat, so gostje proti koncu polčasa vse bolj gospodarili pod obročema in tako višali prednost, ki bi lahko bila ob odhodu v slačilnice še precej večja, a so Španci zgrešili kar osem prostih metov.

Ko je nasprotnik na začetku drugega polčasa hitro ušel na 12 točk razlike, se je zdelo, da so upi tokratnega kapetana Prepeliča in soigralcev poteptani, a se je stanje po delnem izidu 8:0 hitro spremenilo. Španija je bila znova na dosegu roke, Stožice glasne, Slovenija pa je preko Nikolića drvela v protinapad za dodatno znižanje zaostanka. Toda sledila je izgubljena žoga, ki je povsem umirila nalet gostiteljev, gostom pa dala zagon za delni izid 11:0, s katerim so še pred koncem tretje četrtine rešili vprašanje zmagovalca. Evropski prvaki do konca tekme vodstva nasprotnika niso več ogrozili, za nameček je moral zaradi krčev v nogah parket predčasno zapustiti še Prepelič.

»Igralcem nimam kaj očitati, saj so se borili po najboljših močeh. Dejstvo je, da nam je zaradi odsotnosti Gašperja Vidmarja manjkala višina. Španija na drugi strani teh težav ni imela in je prednost pod obročema izkoriščala ter nas kaznovala. Ob tem je moštvo Sergia Scariola izredno fizično, zato se je morda zdelo, kot da se sploh ne borimo. A je bilo povsem nasprotno. Zdaj je treba zadihati in se zbrati, saj nas v nedeljo čaka izredno pomemben obračun proti Črni gori,« je povedal slovenski selektor Rado Trifunović.

Preostali obračun petega kroga v skupini A: Črna gora – Belorusija 80:69 (21:22, 33:32, 61:47, Bjelica 18 točk za Črno goro, Parahuski 15 točk za Belorusijo).

Kvalifikacije za SP, skupina A 1. Španija 5 5 0 417:37110 2. Slovenija 5 2 3 410:405 7 3. Črna gora 5 2 3 367:369 7 4. Belorusija 5 1 4 385:434 6