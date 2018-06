Quo vadis, Gorenje

Po uspelem nakupu skoraj vseh delnic lahko v Gorenju pričakujemo korenite spremembe. Obrisi o tem, kam gre velenjski proizvajalec bele tehnike, so nakazani. Po navedbah prevzemnika, kitajskega proizvajalca bele tehnike in zabavne elektronike Hisense, bo Gorenje njihov strateški partner, ohraniti namerava delovna mesta, obdržati ime po svetu uveljavljene blagovne znamke in sedež podjetja. Toda v široko zastavljenih načrtih bodo odločale podrobnosti, kakšna vloga bo čez desetletje in več namenjena Gorenju, pa bo v veliki meri odvisno od več dejavnikov, tudi od ravnanja države.