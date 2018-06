V nedeljo bo imelo 89 milijonov mehiških volilcev možnost izbirati novega predsednika države. Javnomnenjske raziskave napovedujejo zmago levičarskemu kandidatu, 64-letnemu Andresu Manuelu Lopezu Obradorju. Volitve označujejo za zgodovinske, saj naj bi bil na preizkusu mehiški demokratični sistem, pa tudi zaradi obsežnosti, saj bodo po podatkih državnega volilnega inštituta (INE) volili hkrati še 18.311 zveznih in lokalnih predstavnikov, med njimi 500 članov za spodnji in 128 za zgornji dom zveznega parlamenta ter osem zveznih guvernerjev.

Umorjenih toliko, kot bi bili v vojni

Mehičani, obupani zaradi grozljivega nasilja, naveličani korupcije in ogorčeni zaradi neučinkovitega pregona oziroma nekaznovanosti večine deliktov, zahtevajo in se nadejajo radikalnih sprememb. Statistični podatki kažejo, da so razmere ušle izpod nadzora: lani je bilo uradno obravnavanih 25.339 umorov, v letošnjem prvem trimesečju pa 7667, medtem ko je bilo po navedbah ameriške mreže CNN v prvi polovici letošnjega leta umorjenih 20.506 ljudi. Odkar je vlada leta 2006 napovedala vojno narkokartelom in poslala na ulice vojsko, se je zgodilo več kot 200.000 umorov – tako visoko število žrtev je primerljivo le še z državami v vojni. Od septembra lani, ko se je neuradno začela volilna kampanja, je bilo ubitih več kot sto kandidatov, predvsem za župane ali občinske svete. V občini Ocampo v zvezni države Michoacan so denimo pred nekaj dnevi aretirali 28 policistov, vpletenih v umor Fernanda Juareza, ki je kandidiral za župana. Tudi varnostni in pravosodni sistem sta v razsulu, manjka policistov, tožilcev in sodnikov, kar je eden od vzrokov, da 93,7 odstotka kaznivih dejanj ni preiskanih, 99,3 odstotka pa ne kaznovanih.

V ospredju volilnih kampanj je tudi boj proti korupciji. Ta je bila v mehiški politični, sindikalni in administrativni eliti od nekdaj običajen pojav, vendar je v zadnjih letih dosegla nepredstavljiv obseg. Pred kratkim so novinarji razkrili, da so si odgovorni na več oddelkih in ministrstvih v sedanji vladni sestavi prek slamnatih podjetij pridobili za več kot 400 milijonov dolarjev premoženja. Davčna uprava ugotavlja, da je takih podjetij 6500 in da so v letih 2012 do 2017 izdala za več kot 700 milijard dolarjev faktur, kar pomeni pet odstotkov mehiškega BDP. Mehičani imajo dovolj neenakosti in revščine, ki se je v mandatu aktualnega predsednika Enriqueja Pene Nieta z 32 odstotkov leta 2006 povečala na sedanjih 40 odstotkov v državi, ki šteje 124 milijonov prebivalcev.