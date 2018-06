Dalibor Didović, Predsednik sindikata državnih organov v ljubljanskem zaporu: »Pazniki smo postali zaporniki«

Pravosodnim policistom je prekipelo. Zaradi hude kadrovske podhranjenosti se v slovenskih zaporih iz leta v leto povečuje število nadur in bolniških odsotnosti, psihično in fizično preobremenjeni ljudje izgorevajo, vse slabša je varnost, opozarja predsednik sindikata državnih organov v ljubljanskem zaporu Dalibor Didović, ki dela kot pravosodni policist na Povšetovi. V Sindikatu državnih organov Slovenije in Sindikatu delavcev v pravosodju ocenjujejo, da so za nevzdržne delovne razmere krive tako organizacijsko kot tudi vsebinsko nepremišljene politike vodilnih v sistemu uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. »Tako slabo in kaotično ni bilo še nikoli,« pravijo in zahtevajo odstop generalnega direktor uprave Jožeta Podržaja in direktorja ljubljanskega zapora Mirana Candellarija.