Pri tem je potrdil, da samega sklepa o izključitvi iz stranke še ni prejel. Izpodbijanja sklepa ne izključuje, a se mu to zdi malo verjetno, saj bi to potem postalo »tragikomedija«. To, da so ga izključili iz stranke, pa ocenjuje kot »neumno piar potezo«. Kot je dodal, pa je takšno potezo Cerarja in njegovega ožjega kroga na neki točki absolutno pričakoval.

Na vprašanje, ali se je z njegovo izključitvijo situacija v stranki spremenila in bo SMC mogoče požrla svoje besede ter šla v koalicijo z Janšo, zatrjuje, da je še vedno član poslanske skupine SMC, »tudi zato, da se kaj takega ne zgodi«. Brglez namreč ostaja član poslanske skupine, saj je bil na ta položaj izvoljen s strani ljudstva. To pomeni, da mu ne smejo prepovedati sodelovanja na sejah stranke, a sam predvideva, da se bodo seje, na katerih ne bo zaželen, vseeno odvijale na stranki.

V pogovoru s Cerarjem mu je Brglez predlagal, da bi se pred evropskimi in po lokalnih volitvah izvedel kongres stranke. Na tem kongresu bi Brlgez nastopil kot protikandidat Cerarju za mesto predsednika stranke SMC, je potrdil.