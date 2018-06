V Mariboru so odprli večžanrski poletni festival Lent, v Ljubljani pa se počasi začenja Festival Ljubljana. V soboto so kljub medijsko odmevnim razprtijam s Špas teatrom v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma premierno predstavili muzikal Briljantina in ogledalo si ga je mnogo eminenc z estrade. Prišel je Tomaž Domicelj, ki je v slovenščino prevajal popevke muzikala, med drugim pa so se oglasili še Andrej Šifrer, Branko Đurić - Đuro, Tanja Ribič, kolega Tone Fornezzi - Tof in Matjaž Javšnik.

Čas za obisk gledališke produkcije je našel celo Čuk Jože Potrebuješ, ki bo mladim po novem predaval o financah. Z denarjem spretnega glasbenika sta po poročanju časnika Svet24 k sebi povabila finančna svetovalca, zakonca Ana in Mitja Vezovišek, ki svojim strankam sicer ponujata nasvete za boljše upravljanje osebnega proračuna in premoženja. Zdaj bi, se zdi, rada svetovala tudi tistim, ki premoženja še nimajo. Medse sta povabila Potrebuješa, ki bo mlade učil, kako se ustvari uspešna kariera in kako ravnati z denarjem. Kot smo izvedeli v omenjenem časopisu, se temu čudi tudi sam. »O financah nikoli nisem posebno razmišljal, preprosto sem počel, kar me je veselilo,« pravi Jože Potrebuješ. Glasbenik, producent in ustanovitelj že skoraj trideset let redno adaptirane zasedbe Čuki, ki med svoje največje uspešnice prišteva popevke Krokodilčki, Pancer tanc, Ferrari polka in Hubba Bubba, še dodaja, da pri ustvarjanju nikoli ne misli na zaslužek.

Plestenjak občudoval svojo vrtnico, Pahorju otežujejo delo Nasvete za upravljanje premoženja morda vse bolj potrebuje Jan Plestenjak. Špiclji revije Nova so ga v Portorožu menda opazili med občudovanjem vrtnice, ki so jo posadili njemu v čast, sicer pa je na ameriškem sodišču po navedbah nekaterih portalov prejel zajetno odškodnino od založbe pop skupine Train, saj so si ti sposodili refren njegove uspešnice A, veš?, ki ga je napisal za pevko Alyo. V Portorožu, natančneje v prestižnem hotelu Kempinski, je zadnje tedne počitnikovala celo nekdanja smučarka Tina Maze, pravijo v Novi, aktualna miss Slovenije Maja Zupan pa jim je medtem posredovala fotografije z navdušujočega izleta v Hitlerjevo alpsko rezidenco Orlovo gnezdo, ki menda ponuja osupljive panoramske razglede. S podaljšanim koncem tedna, ko smo imeli dovolj časa za oddih v Portorožu, občudovanje cvetlic ali celo obisk Orlovega gnezda, nas je razveselil letošnji dan državnosti. Na predvečer praznika je ljudstvo v okviru državne proslave tradicionalno nagovoril predsednik države Borut Pahor, ki ocenjuje, da je vendarle dobro imeti svojo državo, četudi za zdaj še nismo rešili vseh svojih problemov. »Sem in tja potrebujemo malo romantičnega navdiha,« meni Pahor, ki je v posebni izdaji revije Obrazi medtem razkazoval predsedniško palačo. Za začetek je pokazal dva pripadnika častne čete, ki varujeta vhod, česar se je modro domislil sam, čeprav se je mnogim to sprva zdelo nenavadno, celo sporno ali vsaj smešno. Zdi se mu, da so nad nepremičnima stražarjema zdaj navdušeni vsi in mnogi se radi celo fotografirajo z njima. Predsednik palačo rad obišče tudi ob koncih tedna, saj takrat lažje razmišlja, prevzame pa ga tudi mogočnost stavbe, zaradi katere je še bolj prepričan, da mora kot predsednik dati vse od sebe. »Veste, ko je tu notri prazno, ko ni drugih ljudi, je tako spokojno, tako mogočno, da te morajo prevzeti močna čustva,« priznava. A po poročanju časnika Svet24 bo moral čustva začasno odmisliti, saj so zaradi prenavljanja palače kabinet predsednika preselili v Vilo Podrožnik. »Predsednikovo delo ne bo okrnjeno, bo pa malce težje, saj so prostori manjši,« pojasnjujejo v časopisu o vili z notranjo površino 1200 kvadratnih metrov. K lažji premostitvi prostorske stiske bi sicer lahko prispevala osvežitev v bazenu na vrtu, a ta žal že vrsto let ni v rabi. Mimogrede, varna in zastražena je po novem tudi nekdanja županova snaha Vesna Janković, saj v Zvezdah pišejo, da se je v slogu filma Telesni stražar zaljubila v telesnega stražarja. Ne svojega, pač pa zaposlenega v centru za varnost in zaščito, kjer skrbijo za varovanje predsednika vlade, države in parlamenta.