Na ministrstvu za okolje in prostor so se očitno vendarle odločili narediti konec prodaji neustreznih peči za ogrevanje na slovenskem trgu. »Na srečanju vseh v predpise vključenih inšpekcij – tržne, okoljske ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavnikov dimnikarjev in Zveze potrošnikov Slovenije smo potrdili odločitev, da najprej poskrbimo, da na slovenskem trgu ne bodo prisotne naprave, ki ne ustrezajo predpisom,« so na ministrstvu odgovorili na vprašanje, kako bodo tudi pred grozečimi inšpekcijskimi ukrepi zaščitili potrošnike, ki zdaj na trgu kupujejo peč