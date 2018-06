V okviru operacije, ki se je začela leta 2017, so zasegli več kot 100 vrst NPS v dveh laboratorijih v španskih regijah Granada in Valencia, skupna vrednost drog na črnem trgu pa bi presegla 12 milijonov evrov. Med drugim so zasegli skoraj 800.000 doz LSD, kar je največji zaseg te droge v Evropski uniji, so sporočili iz Europola.

Aretiranih je osem oseb

Aretirali so osem oseb, ki jih sumijo tihotapljenja drog, pranja denarja in članstva v kriminalni združbi. Med aretiranimi osebami so državljani Španije, Avstrije in Francije. Medtem ko so v Španiji opravili šest hišnih preiskav, so v Avstriji le eno in sicer v deželi Spodnja Avstrija.

Skupno so zasegli premoženje v višini osem milijonov evrov, od tega več kot 4,5 milijona evrov v kriptovalutah, največ v bitcoinih.

Kriminalna združba je prodajala droge preko darkneta in jih po pošti pošiljala po celem svetu. Kupci so za droge med drugim plačevali tudi s kriptovalutami. V Španiji so bili aktivni od leta 2012, laboratorij za izdelavo sintetičnih drog pa so imeli tudi v Amsterdamu.