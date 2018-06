Skupina stotih študentov petih ljubljanskih fakultet je pred dvema letoma napovedala, da so se lotili izziva, ki ni uspel še nikomur: izdelali bodo avtonomno jadrnico, ki bo leta 2018 sama uspešno preplula Atlantski ocen v sklopu tekmovanja Microtransat Challenge.

Mednarodno tekmovanje že leta privablja skupine študentov z vsega sveta. Izdelati želijo jadrnico na vetrni pogon, ki bi kot prva avtonomna jadrnica na svetu povsem sama preplula Atlantik. Kljub številnim poskusom to ni uspelo še nikomur, so pred dvema letoma pojasnili študenti in hkrati poudarili, da bodo svojo jadrnico poslali na dolgo plovbo tudi, če kakšna ekipa pred njimi doseže ta cilj.

»Morda je bila naša napoved, da bo jadrnica na tekmovanje pripravljena čez dve leti, nekoliko preveč optimistična. A sami smo si postavili stroge kriterije. Med delom se nismo zadovoljili s prvo rešitvijo, ampak smo delali, dokler nismo našli najboljše,« je pojasnil član ekipe Anže Nunar . Njegove besede potrjuje tudi dejstvo, da študenti ne izdelujejo ene, pač pa kar dve avtonomni jadrnici. »Odločali smo se med električnim in hidravličnim krmiljenjem. Ker ima vsaka rešitev svoje prednosti in slabosti, bomo preizkusili obe,« je pojasnil Nunar.

A tudi zdaj, dve leti po začetku snovanja slovenske jadrnice, izziv ostaja. Oceana, ki ga na zahodu omejujeta Severna in Južna Amerika, na vzhodu pa Evropa in Afrika, še vedno ni uspešno preplula nobena avtonomna jadrnica. Tudi ljubljanski študenti še niso tako daleč, da bi svoje plovilo lahko poslali v boj z vetrovi in valovi Atlantika, so pa s projektom že tako napredovali, da bodo v prihodnjih dneh jadrnico Iris začeli testirati v vodi. Po že maja uspešno opravljenem preizkusu v bazenu na Koleziji se bodo zdaj odpravili na slovensko obalo.

Iz Evrope v Južno Ameriko

V projekt je trenutno aktivno vključenih okoli dvajset do trideset študentov z ljubljanskih fakultet za elektrotehniko, za matematiko in fiziko, za strojništvo, za računalništvo in informatiko ter za pomorstvo in promet, sodeluje pa tudi Zavod 404. »Nekateri so medtem končali študij in se zaposlili, nekateri pa so sodelovali v skupinah, ki so večino nalog že uspešno opravile,« glavne razloge za upad števila sodelujočih navede Nunar.

Študenti so razdeljeni v osem skupin, med njimi je ena zadolžena za načrtovanje poti. »Analizirali smo vremenske razmere nad Atlantikom v zadnjih desetih letih, pri čemer smo bili pozorni predvsem na veter in tlak,« je pojasnila članica skupine Eva Bezek. Izračunali so, da je najboljša pot plovbe tista, ki se začne na severni francoski obali in konča na obalah Francoske Gvajane v Južni Ameriki. »Po izplutju bo cilj jadrnice čim prej doseči tropski pas, saj tam pihajo ugodni pasati,« je še pojasnila Bezkova. Študenti načrtujejo, da bi jadrnica izplula prihodnje leto, za prečkanje Atlantika pa bo potrebovala od dva do tri mesece.