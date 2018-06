Deveta dirka letošnje sezone bo na sporedu v Avstriji v Spielbergu, ki je v lasti Red Bulla, zato si ekipa obeta še en dober rezultat. Glede na prejšnje dirke jim lahko to tudi uspe, čeprav so pri Mercedesu in Ferrariju tudi za to dirko, 30. VN Avstrije, precej optimistični.

Steza ne slovi kot najzanimivejša in omogoča le nekaj možnosti za prehitevanja, dirkači pa morajo v le enem tednu od dirke v Franciji povsem »preklopiti« ritem vožnje. Glede na samo konfiguracijo se lahko zgodi, da bomo imeli več kandidatov za zmago kot pred tednom dni. »Trenutno vodimo, a smo na prejšnjih dirkah videli, se lahko v enem dnevu vse spremeni. Brez sreče ne bo šlo, sploh pri pnevmatikah. Če ne zadeneš pravih nastavitev, je zelo težko zmagati. Razmaki med dirkači so na tako kratkem krogu praviloma zelo majhni, kvalifikacije pa so posledično toliko pomembnejše,« je povedal vodja ekipe Mercedes Toto Wolff.

Tudi oba dirkača Red Bulla pričakujeta dobro dirko. »Krog v Spielbergu je kratek, a zato toliko bolj hektičen, na trenutke živčen. Zato je tudi dirka hitra in zahtevna, saj ni niti enega odseka, da bi si malo odpočil. Ostati moraš zbran od prvega do zadnjega kroga, vsaka napaka ima lahko velik vpliv na razplet dirke, zato ni lahko voziti stoodstotno od starta do cilja,« je povedal Daniel Ricciardo. Pri Pirelliju so se pri pnevmatikah odločili za enako izbiro kot na prejšnji dirki v Franciji, a značaj steze v Avstriji je drugačen. Obe so sicer prenovili, a steza v Spielbergu (mimogrede, s tega območja prihajajo tudi predniki znanega režiserja Stevena Spielberga, ki so se izselili v Ameriko) zahteva veliko več zaviranj in pospeševanj. »Zanimivo je, da so ovinki tu večinoma desni, najzahtevnejša pa sta dva leva ovinka. To pomeni da sta desni pnevmatiki bolj obremenjeni, kar lahko zelo vpliva na obnašanje dirkalnika,« meni vodja Pirellijevega dirkaškega oddelka Mario Isola.

Nekdanji dirkač Alexander Wurz pred dirko vidi še eno posebnost, ki bi znala narediti dirko veliko bolj izenačeno med vodilnimi tremi ekipami. Ostra zavijanje letos Mercedesu ne diši tako dobro kot Ferrariju ali Red Bullu. »Letos smo dvakrat videli na delu pnevmatike z nekoliko tanjšo tekalno površino in na obeh dirkah je Mercedes premočno zmagal. Klasične pnevmatike pa jim ne ustrezajo tako dobro kot Ferrariju in Red Bullu, zato pričakujem izenačen troboj za zmago. Mercedes ima močnejši motor, prav tako Renault, kar lahko vsaj malo kompenzira zaostanek pri pnevmatikah, a ne v celoti, zato sem mnenja, da bodo kvalifikacije o zmagovalcu odločale veliko bolj, kot bi sicer. Zanimivo bo spremljati, kdo bo prvi naredil napako. Zmaga v Avstriji bo zelo odvisna od tega, koliko napak si bo privoščila ekipa ali posamezni dirkač.« Velja tudi omeniti, da bo Daniel Ricciardo ostal pri Red Bullu tudi v letu 2019, Lewis Hamilton pa bo za dveletno pogodbo od Mercedesa dobil približno 44 milijonov dolarjev. Ferrari resno računa na Charlesa Leclerca, zato so mediji Kimija Raikkonena začeli povezovati z McLarnom, če bo Fernando Alonso res šel dirkat v Ameriko. In še to: Hockenheim leta 2019 ne bo gostil dirke za VN Nemčije.