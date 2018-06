Dhafer Youssef, glasbenik: Arabsko z newyorškim utripom

Tunizijski udist Dhafer Youssef, ki že trideset let živi na tujem, v Evropi in New Yorku, je prepričan, da o glasbi preveč govorimo in jo premalo poslušamo. »Če bi jo skrbneje poslušali in se prepustili njenim tokovom, bi hitro presegli številna nasprotja,« mi je rekel ob koncu pogovora, med katerim je predstavil nekatere iztočnice »pisanega« projekta oziroma zvočnega popotovanja, s katerim jutri prihaja na Jazz festival Ljubljana. Tokrat ga sicer ne bodo spremljali newyorški glasbeniki kot na cenjenem albumu Diwan of Beauty and Odd (2016), temveč azerbajdžanski pianist Isfar Sarabski, ameriški kontrabasist Joe Sanders in madžarski pianist Ferenc Nemeth.