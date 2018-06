Zakaj? Ker s svojo proizvodnjo, ki poteka sredi kmetijskega in stanovanjsko-bivalnega okolja, skoraj dobesedno na odprtem – z le manjšimi zaščitnimi ukrepi, ki so prej lepotnega značaja, kot da bi bili učinkoviti, z izpuhi kemičnih snovi, sproščenih pri izdelavi, predelavi in mletju plastičnih izdelkov – onesnažujeta zrak, vodo, zemljo in ogrožata zdravje ljudi, živali in rastlinja. To pomeni, da nam dobesedno kradeta zrak, ki ga dihamo, kradeta pravico do čistega in zdravega življenjskega okolja.

Danes, kot že vse dni v tem tednu in kot že vsa leta, kar se bojujemo s temi težavami, zaudarja po kemikalijah, kot bi bili v neposredni bližini kemičnih stranišč in lakirnic. Zaradi tega je moteno življenje nas, ljudi in naših živali, moteno je normalo gibanje zunaj hiše, moteno je spanje, ker ob vsakem odpiranju oken smrad prodira tudi v bivalne prostore, kopičijo se zdravstvene težave.

Vsa naša dejanja, vsi ukrepi proti tem težavam so jalovi. Znana odvetnica, ki so jo najeli ti onesnaževalci, je celo osebno zagrozila, da nas bo »zmlela«, če bomo javno nastopali proti njenim mandantom. Na strani imenovanih onesnaževalcev stojijo mogočni mestni uradniki, ki se po drugi plati kitijo z nazivoma »Ljubljana, najlepše mesto« in »Ljubljana, čisto mesto« ter v Zajčji dobravi, ki je le lučaj stran od omenjenih proizvodnih obratov, ustanavljajo krajinski park za športno rekreacijo krajanov. Kot bi se vsi skupaj le posmehovali in norčevali iz ustavno zagotovljene osnovne človekove pravice do čistega zraka, čistega okolja. Kot da se ne bi zavedali, da smo vsi skupaj v istem kotlu in da bo to, kar zdaj prizadene nas, prej ali slej prizadelo tudi njih.

Še dobro, da so ti isti mestni uradniki načrtovali skorajšnjo razširitev pokopališča v Polju, ker sicer ne bo dovolj prostora za vse nas, ki nas tovrstna dejanja njihovih varovancev pospešeno usmerjajo v to smer.

Dubravka Maček, Ljubljana