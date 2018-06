Z zvokom nad Bežigrajčane

V petek, 22. junija, je na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani potekala zabava ob Tuševem teku barv z zavajajočim geslom Živi zdravo skozi zabavo. Uradno je potekala od 15. do 2. ure zjutraj. To, kar so si privoščili prireditelji in tisti, ki so jim dali dovoljenje, pa je zvočno teroriziranje gosto naseljenega področja na drugi strani Dunajske, verjetno pa kar vse ožje in širše okolice.