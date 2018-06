Po Italiji 1950 in 2010, Braziliji 1966, Franciji 2002 in Španiji 2014 so nemški nogometaši postali šesti svetovni prvaki, ki se na naslednjem mundialu niso prebili niti v osmino finala. Čeprav so na treh tekmah proti vratom nasprotnikov sprožili kar 72 strelov in si ustvarili 57 priložnosti za zadetek (šestnajst več kot katera koli ekipa), so dosegli le dva gola. Nepričakovan izpad je ob zvezdniški zasedbi veliko presenečenje za ljubitelje nogometa, manjše pa za nogometne trenerje in strokovnjake.

Da nemška igra ni prava, so nekateri opozarjali še pred začetkom prvenstva. Poraz v Celovcu proti Avstriji z 1 : 2 in bleda predstava ob zmagi nad Savdsko Arabijo sta bila veliko opozorilo, ki ga večina Nemcev ni jemala preresno. A po porazu proti Mehiki, srečni zmagi proti Švedski in polomu proti Južnim Korejcem, je razočaranje nepredstavljivo. Ekipa, ki je še lani – resda s povsem drugačno zasedbo – osvojila pokal konfederacij, je popolnoma pogorela. Igri brez idej in težavam pri realizaciji ni pomagalo niti dejstvo, da je selektor Löw na igrišče poslal vse igralce razen branilca Ginterja in rezervnih vratarjev. Da težava ni v kakovosti moštva, je na twitterju zapisal nekdanji nemški napadalec Michael Ballack . »Vedno lahko izpadeš s slabo ekipo, ne pa s tako ekipo.« Podobnega mnenja je tudi rekorder po številu nastopov za elf Lothar Matthäus , ki je ocenil, da je šlo pri tem moštvu za kombinacijo prevelike samozavesti in preslabe pripravljenosti. Če so Nemci pred štirimi leti dihali kot ekipa, so tokrat delovali kot skupina izgubljenih posameznikov. K razdoru med triindvajseterico je zagotovo pripomoglo tudi zdaj že legendarno slikanje Mesuta Özila in Ilkaya Gündogana s turškim predsednikom Erdoganom. V moštvu manjkajo igralci, kot so Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger in Per Mertesacker, ki so pred štirimi leti v Braziliji v težkih trenutkih znali potegniti prave poteze.

Nemci šokirani, tuji mediji privoščljivi

Prvi izpad po skupinskem delu v zgodovini svetovnih prvenstev Nemce močno boli. Največji mediji, na čelu s časnikom Bild, pišejo o največji nogometni katastrofi v nemški zgodovini in opozarjajo, da bo treba nekatere osnovne stvari povsem spremeniti in začeti znova. Niso si enotni pri odločitvi, ali naj Joachim Löw ostane selektor ali ne, čeprav je na dan tekme proti Koreji podaljšal pogodbo do leta 2022. Pri nemški nogometni zvezi so se na družbenih omrežjih opravičili navijačem in se jim kljub slabim predstavam zahvalili za izkazano podporo. Velik poraz so na twitterju komentirali tudi drugi nemški športniki. Nekdanji svetovni prvak v formuli ena Nico Rosberg je svojo žalost izrazil zgolj z jokajočim smejkom, košarkarska legenda Dirk Nowitzki se je med tekmo spraševal, če lahko elf doseže vsaj en gol, dobitnik velikega kristalnega globusa v smučarskih skokih Severin Freund pa je po koncu tekme rojake bodril z besedami: »Naprej, vedno naprej!«

Veliko razočaranje Nemcev so si privoščili predvsem v tujih medijih. Najizvirnejši pri tem so bili njihovi večni rivali Britanci in Brazilci – njihova podružnica ameriške športne mreže Fox je v tvitu, objavljenem takoj po nemškem porazu, vseh 280 znakov uporabila za besedni zapis krohota. Šaljivi posamezniki so Nemcem predlagali skupinsko terapijo, najbolj pesimistični nemški gospodarstveniki pa svarijo, da bo zaradi odhoda iz Rusije trpelo celo nemško gospodarstvo. A ob tem pozabljajo, da je nogomet v prvi vrsti zgolj igra – igra, v kateri po novem očitno ne zmagajo vedno Nemci.