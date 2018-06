Na svetovni ravni ta pomembni naziv podeljujeta Unicef in Svetovna zdravstvena organizacija, v Sloveniji pa Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Unifecu Slovenija. Mednarodna pobuda NPP spodbuja zdravstvene delavce k izvajanju materam in otrokom prijaznih postopkov, ki jima omogočajo uspešen začetek in nato nadaljevanje dojenja. Gre za pomembno poslanstvo, saj dojenje predstavlja najboljši začetek otrokovega prehranjevanja in postavljanja temeljev za zdrav razvoj tako otroka kot matere.

Svetovna zdravstvena organizacija in Unicef priporočata izključno dojenje do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti in nato nadaljevanje do 2. leta, na željo pa tudi dlje. V Sloveniji je naziv novorojencem prijazna porodnišnica pridobilo 12 porodnišnic, v prilagojeni obliki te pobude pa omenjene postopke dela udejanjajo tudi v treh dojenju prijaznih zdravstvenih ustanovah.