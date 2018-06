Visoke poletne temperature bodo do jesenskih ohladitev pogost razlog slabega počutja in zdravstvenih težav zlasti kroničnih bolnikov in starejših ljudi. Izjemno ogroženi bodo onemogli stari ljudje, ki so pri zagotavljanju termalnega ugodja in vnosa tekočine odvisni od drugih ljudi, opozarjata vodja centra za geriatrično medicino Interne klinike Gregor Veninšek in vodja internistične prve pomoči Interne klinike UKC Ljubljana dr. Hugon Možina. Zato starejšim svetujejo, da se povežejo s sosedi, prijatelji ali sorodniki in se z njimi dogovorijo za občasen nadzor.

V UKC Ljubljana priporočajo vsem, naj se tudi v primeru, da nimajo težav, v vročih dneh raje zadržujejo v osenčenih in ohlajenih prostorih. Priporočajo tudi uporabo ventilatorja, ki pa v ekstremni vročini ne zadošča. Takrat je najbolje uporabiti klimatske naprave, pravijo, čeprav se zavedajo, da jih vsi nimajo. Zato tem svetujejo, da ne pozabijo na ohlajene javne površine in prostore, doma pa naj prostore zračijo le preko noči in imajo preko dneva okna zaprta. Prav tako jim svetujejo, da se večkrat dnevno ohladijo s tuširanjem ali kopanjem. Odsvetujejo uporabo štedilnika, saj ta dodatno segreva prostor, priporočajo pa tudi skrbno izbiro poletnih oblačil. Ta naj bodo ohlapna, lahka in svetlih barv.

Pijte več vode Posebno pozornost je treba v poletnih dneh nameniti pitju zadostnih količin tekočin, zlasti vode, so jasni. Kot pravijo, je treba poleti piti več vode – tudi takrat, ko ljudje še nimajo občutka žeje. Opozarjajo, da za gašenje žeje in hidracijo niso primerni vsi napitki, zlasti se je treba izogibati ledeno hladnim napitkom, saj lahko ti dražijo prebavila. Ne uživajte pijač, ki vsebujejo alkohol, kofein ali teofilin, saj slednje učinkovine povečajo izločanje vode, svarijo in svetujejo, da naj poleti ljudje zaužijejo toliko tekočine, da bodo dnevno izločili običajno količino seča, ki ne sme biti temno obarvan. Kakšna je običajna barva in količina seča, naj opazujejo v obdobju normalnih temperatur, dodajajo. V primeru izčrpanosti, ki se kaže z močnim znojenjem, onemoglostjo, s hladno in bledo kožo, z omotico, s hitrim in šibkim utripom ter s slabostjo ali z bruhanjem, svetujejo, da se prizadeti takoj umakne v hladnejše prostore, kjer naj se uleže in si zrahlja oblačila, obilno pije, vendar le po požirkih, in se aktivno hladi z uporabo vlažnih tkanin in ventilatorja. Če se bruhanje ne ustavi takoj, mora prizadeti poiskati zdravniško pomoč. Znaki toplotnega udara so: telesna temperatura nad 39 stopinj Celzija, vroča in pordela koža, hiter in močan utrip, možne pa so tudi motnje zavesti in krči. V primeru toplotnega udara je treba takoj poklicati pomoč, in sicer na številko 112, prizadetega posameznika takoj umakniti v hladen prostor in ga hladiti s hladnimi, vlažnimi tkaninami ali hladno kopeljo. Zelo pomembno je, da prizadetemu z motnjo zavesti ne ponujate tekočine, opozarjajo strokovnjaki iz UKC.