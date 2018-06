»Ne glede na to, kako se trudiš, nekaterih stvari ne moreš spremeniti«

Slivnikova je možgansko kap doživela pri 30 letih med porodom. »Bila sem popolnoma nemočna, na invalidskem vozičku. Na Soči so me počasi usposobili,« se spominja danes, ko je od tega minilo že 20 let. Vadila je vstajanje, hojo ob opori, možgane urila z miselnimi vajami… Po devetih mesecih je prvič previla sina, se spominja. Velik uspeh je bil tudi, ko se je naučila, kako se z eno roko loči jajčni rumenjak od beljaka. Ko je ugotovila, da zmore uporabljati računalnik in delati, se je čez nekaj let vrnila na delovno mesto, za polovični delovni čas. Čez pet let je tudi doktorirala, saj je bila to zahteva v delovnem okolju, in doktorat je napisala z levo roko, pripoveduje. Zdaj lahko tudi predava in piše članke, tudi v angleščini. Ker je desna roka po kapi ostala skoraj neuporabna, se je preusmerila na levo roko. Naučila se je za silo plavati, vozi kolo, avtomobil, rada ima pohodništvo, jogo, malo tudi teče na smučeh. Nekaterih stvari pa ne more početi: ne teče, ne lupi krompirja, ne reže čebule… Življenje živi naprej, je povedala, in tudi, da jo posledice kapi še danes spremljajo. Tako mora paziti na vsak korak, ker ji stopalo pada, to, da mora neprestano misliti na izvedbo vsakega koraka in giba, da ne pade, pa jo zelo utrudi. Kadar je napeta in utrujena, se to pozna na govoru in na desni roki, ki se skrči. Prav tako jo neprestano zebe. Posledice so tudi čustvene in še danes ji je o tem težko govoriti. Na začetku je imela težave s priklicom besed: »Zgodilo se je, da sem celo noč razmišljala, kako je ime hčeri,« se spominja. Srečo ima, da ima ob sebi moža, ki jo podpira.