Šlo je za povračilni ukrep, saj so pred štirimi leti v Ljubljani postavili spomenik največjemu med Črnogorci, Petru II. Petroviću Njegošu. Avtor spomenika v Podgorici je slovenski arhitekt Rok Žnidaršič, ki je ob pohvalah slišal tudi nekaj kritik. Priimek Prešeren je namreč zapisal – Prešern. A Črnogorci so na obtožbe hitro reagirali. Pravijo, da se pri njih tudi priimki zapisujejo po pravilu »piši kao što govoriš«, kar pomeni, da so zadnji, tretji e pri Prešernu preprosto izpustili.

Toda naj na tem mestu tudi mi opravičimo prijateljsko črnogorsko ljudstvo in dodamo fotografijo iz Stare Ljubljane, s pročelja hiše na Rožni ulici 5, kjer je šest let živel in zlagal velike pesnitve, gazele, sonete nesreče in sonetni venec Prešern – in ne Prešeren.

N.N.