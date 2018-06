O Junckerjevem odzivu na kritike Cerar ni želel podrobno govoriti, saj da ne želi javno razgrinjati, kaj sta si povedala. »Lahko pa povem, da sem bil v svoji oceni zelo oster in da je skušal on na nek način opravičevati zadrego, ki jo čuti sam ob takšni odločitvi,« je dodal.

Premier je komentiral tudi sredino srečanje hrvaškega kolega Andreja Plenkovića in predsednika Sodišča EU Koena Lenaertsa. Povedal je, da se sam z njim ni srečal, saj sta se sestala pred nekaj meseci, ko sta v izčrpnem in dolgem pogovoru odprla vse pomembne teme.

Takšna srečanja je Cerar ocenil kot povsem običajna, češ da se vsi sestajajo z različnimi visokimi funkcionarji in da se je tudi sam sestal s predsednikom sodišča, pred nekaj meseci in pred tem še enkrat, pred približno dvema letoma.

»Prepričan sem, da bo na koncu sodišče odločalo nepristransko,« je ocenil Cerar in ponovil, da je treba tožbo vložiti čim prej. Pričakuje, da se bo odbor za zunanjo politiko oblikoval v prihodnjem tednu ali dveh, da se lahko izpelje še ta postopek, ki je pogoj za vložitev tožbe. Potem pa se bo potrudil, da vlada to tožbo vloži.

Ob tem je Cerar izrecno poudaril, da bo Slovenija tožbo proti Hrvaški vložila zaradi kršitev evropskega pravnega reda, kar ne pomeni, da je - ne glede na izid postopka - kakor koli pod vprašajem veljavnost arbitražne odločbe.

Arbitražna razsodba o meji med Slovenijo in Hrvaško velja po mednarodnem pravu in jo je treba izvršiti. Če Sloveniji uspe dokazati, da Hrvaška z nespoštovanjem arbitražne razsodbe krši tudi pravo EU, o čemer je Cerar sicer prepričan, potem bo Hrvaška ne le kršiteljica mednarodnega, ampak tudi evropskega prava, je pojasnil.

»Na to ciljamo s to tožbo in to je smisel te tožbe. Ne glede na izid tožbe na sodišču pa še vedno ostane razsodba v veljavi,« je izpostavil in poudaril, da je prav, da slovenska javnost to ve.