Inšpektorji za okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor prioritetno obravnavajo zadeve v zvezi z neprevzeto odpadno embalažo. Pri izvajalcih javne službe se izvaja nadzor v zvezi z obveznostmi družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in spremenjenih okoljevarstvenih dovoljenj, so za STA povedali na ministrstvu za okolje.

Pri koliko komunalnih podjetjih so inšpektorji v zadnjem mesecu opravili nadzor in ukrepali zoper družbe za ravnanje z odpadki, sicer ne morejo povedati, saj evidenc ne vodijo na tak način. »Potekajo ugotovitveni postopki,« so dodali.