»Nedavno smo na sodišču zastopali triletnika, ki je bil na meji ločen od svojih staršev. Otrok je med zaslišanjem začel plezati na mizo. To krasno osvetli absurdnost tega, kar počnemo tem otrokom,« je za spletni portal The Texas Tribune povedala vodja pravnega centra zagovornikov imigrantov v Los Angelesu Lindsay Toczylowski.

Zahteva, da se mladoletniki deportacijskih postopkov udeležijo sami, sicer ni nekaj novega, a v luči Trumpove kontroverzne politike ločevanja migrantskih družin, ki so v državo vstopile nezakonito, je zaradi zahteve prizadetih več otrok kot v preteklosti. S travmo sodnih postopkov se bo samih moralo soočiti več kot 2000 otrok.

Voditelji treh pravnih organizacij so potrdili, da otroci dobivajo pozive, naj se zglasijo na sodišču, ob tem pa niso upravičeni do odvetnika, ampak dobijo seznam organizacij, ki bi jim lahko pomagale.

»Kaj pa, če so starše že deportirali?«

»Lahko se zgodi, da so starši edini, ki vedo, zakaj je družina pobegnila iz domovine, zato so otroci, ki se morajo postopkov udeležiti sami, v slabšem položaju,« je še povedala Lindsay Toczylowski.

Situacija na meji je med tem negotova. Zvezni sodnik je določil, da mora Bela hiša družine združiti v 14 dneh, če so otroci mlajši od pet let, in v 30 dneh, če so starejši od pet let. Odvetniki, ki sodelujejo v primerih, pravijo, da ni jasno, kako bo ta odločitev delovala v praksi. »Kaj pa, če so starše že deportirali?« je izpostavila ena od odvetnic iz Teksasa Cynthia Milian.

Vodja oddelka razvojno-vedenjske pediatrije z newyorške medicinske fakultete Bernard Dreyer je izpostavil, da je glede na travmo, ki so jo otroci doživeli v domovini in ki je njihovo družino spodbudila k temu, da je zapustila državo, ter dejstvu, da so bili ločeni od staršev, pričakovanje, da gredo na sodišče sami, nezaslišano.