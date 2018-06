Šarec je v izjavi za medije poudaril, da je bil sestanek izjemno korekten, da so predstavniki SAB, SD, DeSUS, SMC in NSi pokazali veliko mero razumevanja in praktično vsi predlagali, »da se gre v to projektno pogodbo«.

Ta po njegovih pojasnilih pomeni, da koalicijska pogodba ne bo dolgo gradivo na stotih straneh, ampak se bodo dogovorili, kateri projekti so ključni za Slovenijo in jih bodo izvajali poleg reševanja tekočih problemov. Če se bodo tako dogovorili, bodo v pogodbi določili tudi datume za uresničitev projektov.

Predsednik LMŠ pa je zanikal, da bi se za tako obliko pogodbe odločili zaradi NSi. »To je zato, ker se toliko strank pogovarja, pa tudi časi so taki,« je dejal in spomnil, da so bile v preteklosti koalicijske pogodbe na »dolgo in široko napisane«, in ostale neuresničene.

V začetku prihodnjega tedna pogovori s Pahorjem Na posvetovanju s predsednikom republike Borutom Pahorjem v začetku prihodnjega tedna bo vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubovič po besedah prvaka stranke povedal, da LMŠ ne bo šla v vlado s SDS in da se pogovarjajo s skupino strank o oblikovanju koalicije. Prav tako bodo Pahorju sporočili, da se z njim strinjajo, da je prav, da relativni zmagovalec na volitvah dobi prvo priložnost kot mandatar. Šarec se bo danes srečal tudi z Levico. »Z Levico smo se že na zadnjem sestanku dogovorili, da bo pogovor potekal na ravni strokovnih skupin. Vseeno si želimo razčistiti, kje smo, kakšna so njihova stališča, kakšna so naša,« je dejal. Po srečanju z LMŠ bo Levica za skupno mizo sedla tudi s SD. Na novinarsko vprašanje, ali gre za intenzivno prepričevanje Levice, da bi na nek način pomagala tej koaliciji v nastajanju, morda tudi kot konstruktivna opozicija, je Šarec odgovoril, da so se dolžni pogovarjati s strankami, za katere menijo, da imajo določene programske točke, ki so jim blizu. SD pa se bo z Levico po njegovem mnenju srečala verjetno tudi zato, ker se najdejo v skupnih točkah. Sicer pa se danes še niso pogovarjali o kadrovskih vprašanjih, s katerimi se bodo po Šarčevih besedah ukvarjali po vsebinskih pogajanjih. Prav tako je vsem strankam v interesu, da »se dela hitro in se ne zavlačuje«, a po njegovih besedah je danes še nemogoče napovedovati, kdaj bodo pogajanja zaključena.