Med žrtvami je 17 ljudi, vključno s petimi otroki, ki so se pred napadi na mesto Al Mseifra skrili v klet.

V tem mestu v provinci Dara sicer od torka zaradi napadov ne deluje bolnišnica, so sporočili iz observatorija, kot navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Še pet civilistov je bilo danes ubitih v napadih na druge predele v Dari, ki so pod nadzorom upornikov.

Gre za največje število smrtnih žrtev od 19. junija, ko so sile sirskega režima okrepile napade na jugu države, ki potekajo predvsem v vzhodnem delu province Dara. Nekaj dni zatem so sprožili še ofenzivo na dele istoimenskega mesta pod nadzorom upornikov.

V napadih pa so se jim pridružile tudi ruske letalske sile, ki so 23. junija izvedle prve napade na jugu Sirije po enem letu. Od julija lani, ko so se Rusija, ZDA in Jordanija dogovorile o vzpostavitvi varnega območja, namreč tam Moskva ni izvajala napadov.