V pismu so kritični do načrtov Luke, ki je konec maja predstavila tako imenovani tristebrni model reševanja problematike delavcev, ki delajo pri izvajalcih pristaniških storitev (IPS) - nekaj sedanjih delavcev pri IPS naj bi neposredno zaposlili, nekaj naj bi jih delalo prek kadrovskih agencij, nekaj pa prek zunanjih pogodbenih podjetij.

Vodstvu očitajo, da so že leta »centralni del nezakonitega poslovnega modela«. »Leta in leta sodelujete z IPS-podjetji, ki verižno kršijo delovno zakonodajo in od katerih so nekatera tudi v policijski preiskavi,« so izpostavili.

Kritični so tudi do obravnave tistih IPS-delavcev, ki jih je Luka zaposlila. »Pošiljate jih v najnižje plačne razrede in jim dodeljujete mentorje, kot da so pravkar prispeli v Luko Koper,« so zapisali in dodali, da so zadnja izmed ovir »nerazumni in diskriminatorni« psihofizični testi, ki jih mora kandidat opraviti potem, ko je že opravil zdravniški pregled.

»Leta in leta vas ni prav nič brigalo, kaj se dogaja z zdravstvenim stanjem IPS-delavcev, ko pa se želi danes ta isti IPS-delavec zakonito zaposliti, pa se po vseh teh letih spomnite vedno novih postopkovnih ovir za njegovo direktno zaposlitev pri vas,« so ostri.

V sindikatih in svetovalnici si med drugim prizadevajo, da bi vodstvo Luke delavcem, ki so trenutno zaposleni pri IPS, pri prenosu na Luko Koper upoštevalo skupno delovno dobo in veščine ter izkušnje, pridobljene na podobnih delih, vključno z delom znotraj Luke Koper.

Pismo so na vodstvo Luke naslovili dan pred skupščino družbe, ki bo med drugim odločala o izplačilu dividend in razrešnici vodstvu za delo v lanskem letu ter se seznanila s poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta.