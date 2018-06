Na sicer precej običajni predmestni parceli stoji hiša iz polpretekle dobe, ki sta jo naročnika želela prenoviti. V sodelovanju z arhitekturnim birojem Ostan Pavlin sta zasnovala bivalni prostor, ki diha z naravo, ki hišo obdaja.

Steklenjak kot povezava hiše in vrta Arhitekt Sašo Ostan pove: »Soočeni smo bili s stavbo iz poznih 80. let, ki je bila morda malo nerodna v funkciji, pač odraz tistega časa. Hišo smo 'predihali', naredili nove perforacije in s tem novo kompozicijo te opne, ki diha med zunaj in znotraj. Največji dodatek je bil steklenjak - bivalni prostor, ki stopi iz fasade in nas posadi v središče vrta, kjer smo hkrati v eksterjerju in povezani z interjerjem, poleg tega pa imamo še pogled nazaj na hišo.«

Interjer z vseh vetrov Notranjost je odeta v čudovito opremo, zbrano z vseh vetrov. Lastnica, ki je lep del življenja delovala v tujini, je s seboj prinesla številne kose opreme, ki so jih arhitekti smiselno vključili v opremo. Arhitektka Nataša Pavlin pravi: »Meni se je zdelo najpomembneje prisluhniti zgodbam naročnikov in iz njih ustvariti novo zgodbo. In ena teh zgodb so gotovo potovanja in vsi predmeti, prineseni iz Azije, Južne Amerike in drugod. Tu smo morali spoznati celotno zbirko in odigrati vlogo načrtovalca in kustosa hkrati.« V interjer so tako umeščena vrata afriškega zdravilca, kredenca iz Šrilanke, indijska skrinja za doto, postelja afriškega poglavarja ter afriški stol in šrilanška zofa.

Zaprti vrt za kontemplativno uživanje Najbolj osupljiv pa je vrt, zasnovan znotraj visokih zidov, ki hišo ločujejo od njenih sosed. Ta zaprti vrt, zasnovan z močno konceptualno noto, je biro ustvaril v sodelovanju s krajinsko arhitektko Jano Kozamernik, ki je iz njega najprej odvzela nekaj elementov in ga izčistila, s tem pa omogočila jasen pretok iz dostopne strani preko japonskega kontemplativnega vrta in malega ribnika do velike trate z igriščem za odbojko.