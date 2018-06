Prostor, v katerem se največ zadržujete, naredite šarmanten – zidovi so res beli, vendar to ne pomeni, da na eni steni ne smete imeti tapete z nevpadljivim motivom, slike žarečih barv ali stolov v različnih barvah. Lep detajl je viseča svetilka, ki vzbuja pozornost z nenavadno obliko. Poigrajte se z okrasnimi predmeti na policah ali pa si izberite eno barvo, s katero boste popestrili prostor. Tudi steklo je primeren dodatek, ki bo prostoru dalo luksuzen navdih.

Belo spalnico lahko poživite z dodatkom starinsko rožnate barve. Poln zadetek je ogledalo neobičajne oblike. Rdeča posteljnina in rdeče okrasne blazine bodo v belino vnesle potreben kontrast, toploto pa bodo spalnici dodale naravne barve lesa. Za piko na i poskrbijo cvetje na nočni omarici in družinske fotografije na zidu.

Otroška soba

V otroški sobi lahko pustite domišljiji prosto pot, ker otroci ljubijo barve in detajle. Tudi če so stene bele, bo prostor oživel v zelenih in modrih odtenkih opreme in dekoracije za dečke ter v tradicionalnih rožnatih odtenkih dodatkov za deklice. Barve bo v otroško sobo vnesel živalski svet v podobi čebelic, ribic in metuljčkov, narisanih na belih stenah, za kontrast pa bodo poskrbele še preproge v živahnih barvah.