Izjemne lastnosti plute Nedvomno so najbolj ekološka tla narejena iz plutovine. Pluto pridobivajo iz skorje hrasta plutovca, pri čemer drevesa ni treba posekati, temveč le obrezati, drevo pa se razvija naprej in je čez osem let spet pripravljeno za odvzem. Tla iz plutovine imajo izjemne lastnosti. Pluta je odličen zvočni in toplotni izolator, ki zmanjšuje porabo energije, potrebne za zimsko gretje ali poletno hlajenje. Poleg tega je plutovina trajno elastična, kar blagodejno vpliva na zdravje – je tudi zaščitena pred plesnijo, antibakterijska, antistatična ter je topla in prijetna na dotik. Njen videz je raznovrsten in sledi trendom v notranjem oblikovanju, prelakirate pa jo lahko z ekološkimi laki, ki temeljijo na vodni osnovi, jo naoljite ali povoskate. Plutovina je idealna za otroške prostore, primerna pa je tudi kot stenska obloga, ker povečuje energetsko učinkovitost.

Hitro rastoči bambus Bambus so kot gradbeni material na Daljnem vzhodu izkoriščali že od vekomaj. V zadnjih letih je tudi pri nas vse bolj priljubljen parket iz bambusa. Ker spada v družino trav in ne dreves, raste pa izjemno hitro in v samo nekaj letih doseže polno zrelost, je bambus hitro obnovljiv material, ki ima odlične lastnosti – ne trohni hitro, lahko ga toplotno ali mehansko obdelujemo. Kot parket je dostopen tako v horizontalnem kot v vertikalnem slogu, lahko pa je naravne barve ali karboniziran (termično obdelan), s čimer na naraven način, brez uporabe škodljivih snovi, pridobi temnejšo barvo. Lahko ga lakirate, oljite ali voskate.

Prednosti večplastnega parketa Največjo revolucijo v svetu lesenih tal pa je izzval pojav večplastnega parketa – to, kar ga naredi nesporno ekološkega, je njegova sestava. Iz plemenitih vrst dreves (hrast, oreh ...) je narejen le najvišji sloj, debel 4 milimetre, medtem ko je spodnji sloj (od 6 do 12 milimetrov) narejen iz lesa mehkejših vrst dreves, denimo bora, topola ali breze. Prednosti takšnega sestavljenega parketa je več – manjša je potrošnja počasi rastočih in ogroženih vrst dreves, ki potrebujejo tudi do 40 let, da dosežejo polno zrelost za posek, poleg tega večslojna sestava zagotavlja večjo dimenzijsko stabilnost, zato lahko dvoslojni parket polagate tudi na ogrevana tla (če upoštevate določena pravila), trislojni parket pa lahko polagate brez lepila.