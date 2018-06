Gre za očitana kazniva dejanja pri poslu iz decembra 2003, ko je Rimskokatoliška škofija Maribor od Krekove družbe za 938.407 evrov kupila 46.850 delnic Mladinske knjige in jih nato še isti dan družbi Etol prodala za 1,54 milijona evrov. Aprila 2004 je mariborska škofija od Krekove družbe kupila še 51.283 delnic Mladinske knjige v vrednosti skoraj 1,03 milijona evrov. Za 1,69 milijona evrov jih je nato prodala družbi NFD.

Prvi je danes pred sodni senat stopil nekdanji predsednik uprave Krekove družbe Franc Ješovnik, ki je dejal, da so bile zanje delnice Mladinske knjige investicija za prodajo, prodali pa so jih po višji ceni, kot so jih kupili. Danes sicer ni znal povedati, kdo je sestavil pogodbo in kdo se je dogovoril za posel. »Načelo pa je bilo, da se vse delnice proda z dobičkom,« je večkrat poudaril.