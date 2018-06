»Predvidevamo, da je do povečane porabe vode prišlo zaradi tega, ker je veliko število ljudi odložilo izlet na stranišče, potem pa so tja šli vsi naenkrat,« so sporočili iz tokijskega vodovodnega urada. Dodali so, da poraba vode lahko močno niha, še posebej med nogometnimi tekmami, ker imajo samo en premor, še poroča The Japan Times.

Po koncu tekme, v kateri so Japonci nekoliko presenetljivo z 2:1 premagali Kolumbijo, so navijači spet planili na stranišče, zaradi česar je poraba vode v primerjavi z običajno zopet poskočila. Tokrat za kar 50 odstotkov.

A iz vodovodnega urada so sporočili, da so bili na povečano porabo vode pripravljeni, in so, da bi se izognili katastrofi, pripravili dodatne zaloge vode. Enako so storili tudi, ko se je Japonska na svetovnem nogometnem prvenstvu pomerila s Senegalom. Pričakovati pa gre tudi, da bodo podobno storili danes, ko se ob 16. uri pomerijo s Poljsko.