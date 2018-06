Obsojen je bil zgolj v štirih od 18 točk obtožnice, in sicer zaradi podpore terorizmu, zarote za podporo terorizmu, uničenja ameriške lastnine in nošenja orožja med nasilnim dejanjem. Oprostili so ga 14 drugih točk obtožnice, med njimi vseh štirih točk umora, tudi umora veleposlanika ZDA v Bengaziju Christopherja Stevensa.

Katalo so po izdaji libijskega nasprotnika, ki je dobil za nagrado sedem milijonov dolarjev, leta 2014 ujeli pripadniki posebnih enot ZDA in ga pripeljali v ZDA na sojenje. Neposrednega dokaza za njegovo udeležbo v napadu ni bilo, pa tudi posredni dokazi so bili zelo majavi, na kar so opozorili odvetniki obtoženega. Obstajajo zgolj fotografije, kako si Katala ogleduje napad, ki se je zgodil 11. septembra 2012.

Medtem se je že začel tudi sodni proces proti drugemu obtožencu, Libijcu Mustafi al Imamu, ki so ga ujeli septembra lani in je osumljen, da je eden od napadalcev na konzulat.

Primer Bengazi je v ZDA bolj kot ne političen problem, saj so republikanci najprej poskušali s tem leta 2012 preprečiti ponovno izvolitev predsednika Baracka Obame, štiri leta kasneje pa uporabili isti material proti Hillary Clinton, ki je bila v času napada državna sekretarka. Očitali so ji oziroma ji še vedno očitajo, da ni poskrbela za varnost.